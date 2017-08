Clima seco favorece a incidência de incêndios em vegetação de SP

O clima seco predominante nesta época do ano influencia para o aumento de focos de incêndios na cidade de São Paulo. Neste período de estiagem, tornam-se mais frequentes as queimadas em vegetação. Nesta terça-feira, 15, a garoa deu uma trégua ao registro de ocorrências. Porém, nas últimas semanas a falta de chuva intensificou o problema.

No início de agosto, a reportagem flagrou este tipo de ocorrência no canteiro de um rio localizado na Rua Manuel Leiroz com a Rua Buenos Aires, na Vila Penteado, na zona leste. Além do risco de as chamas avançarem para outros pontos, a fumaça também é prejudicial. “O fogo se alastra rapidamente. É ruim até para a nossa saúde”, alertou Milton Russo, que mora na região há 30 anos.

“A queimada em vegetação no bairro é muito comum. A própria população queima e até joga ponta de cigarro”, afirmou a moradora Delma Schmidt.