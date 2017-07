Cartilha traz dicas para prevenção a incêndios em residências

A Defesa Civil de Sumaré montou um manual de orientações de prevenção a incêndios residenciais para divulgar para a população neste período em que o tempo está seco em função da baixa ocorrência de chuvas. A publicação das instruções, conforme explicou a prefeitura, faz parte das ações de prevenção da Operação Estiagem 2017. O manual contém 11 dicas simples de cuidados domésticos, entre eles, a instalação elétrica, armazenamento de produtos inflamáveis e cautela na cozinha.

O documento pode ser baixado aqui.

Segundo dados da Defesa Civil do município, em menos de um mês Sumaré registrou quatro ocorrências de incêndios em residências, o que aumenta a preocupação da corporação neste período de estiagem. “Estamos em um período complicado de estiagem, o tempo seco eleva as possibilidades de incêndio e precisamos de total atenção. Nosso objetivo é trabalhar na prevenção e evitar que essas ocorrências voltem a acontecer, por isso, montamos esse material com as orientações necessárias para que a população previna quaisquer danos”, explicou o comandante da Defesa Civil de Sumaré, Demétrio Mateus Moreira.