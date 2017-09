Cinco pessoas morrem após acidente de trânsito em Araruama

Cinco pessoas morreram após um acidente de trânsito no quilômetro 80 da Avenida Amaral Peixoto, em Araruama, na Região dos Lagos do litoral fluminense. Uma menina de 12 anos estava entre as vítimas. Outras seis pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital da região.

Segundo informações da 118ª Delegacia de Polícia, dois carros se envolveram no acidente. Um dos automóveis capotou, e outro veículo atropelou algumas pessoas que tentavam ajudar os feridos.

LEIA TAMBÉM: Quadrilha que explodiu caixa eletrônico em Queluz é condenada a 30 anos de prisão

Morreram atropelados Elizângela Moura de Lira, de apenas 12 anos, Elenilda Moura de Lira, de 19 anos, Renata Perez Dias Almeida, de 32 anos, e Luiz Flávio Alves de Nazareth, de 47 anos. Um homem que ainda não teve a identidade confirmada morreu dentro do veículo capotado.