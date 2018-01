Cinco homens são presos por fraude no Bilhete Único em SP

Cinco adultos foram presos e um menor apreendido por fraude no Bilhete Único, perto da estação de metrô Tatuapé, na zona leste da cidade. Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu na tarde de terça-feira, 16, em uma operação deflagrada a partir de investigações realizadas por policiais do 14º DP (Pinheiros).

Com os suspeitos, onze cartões foram apreendidos, com valor total carregado de R$ 2.658,00, informou nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Outros casos