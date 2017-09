Cientistas protestam contra cortes no orçamento destinado a ciência e tecnologia

Professores, estudantes e pesquisadores protestaram neste sábado (02), na Praça Mauá, no Centro do Rio, contra os cortes no orçamento das universidades públicas e destinado a ciência e tecnologia.

A 2ª Marcha da Ciência foi promovida pela Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ADUFRJ) com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Teve apoio de servidores de entidades como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

LEIA TAMBÉM: Governo estuda estímulo à migração de alunos do Fies

“Já é a segunda marcha que fazemos, e a ideia é que seja um movimento permanente. Hoje tivemos atos em diferentes cidades brasileiras, e as manifestações vão se prolongar pelos próximos dias”, contou o físico Ildeu Moreira, presidente da SBPC. “A situação está crítica.”