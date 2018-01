Cidades do interior de SP registram três casos de feminicídio no mesmo dia

A Polícia Civil registrou três novos casos de feminicídio num único dia, nesta quarta-feira, 10, em cidades do interior de São Paulo. Os acusados do crime são namorados ou maridos das vítimas. Dois deles estão foragidos. O feminicídio, assassinato de mulher em razão do sexo, agrava a pena prevista para o homicídio doloso.

Em Marília, a professora Elizabeth Aparecida Ribeiro, de 36 anos, foi assassinada a facadas pelo namorado no apartamento em que morava sozinha, num condomínio de prédios, no Jardim Palmital. De acordo com a Polícia Civil, depois de praticar o crime, Jeferson Carlos da Silva, de 28 anos, saiu de moto do condomínio e foi à casa de sua mãe, onde relatou o que tinha acontecido.

Ele fugiu e a mulher entrou em contato com a polícia. Os policiais arrombaram o apartamento e encontraram o corpo da vítima, com ferimentos à faca no pescoço. A mãe do rapaz disse à policia que o casal estava junto há um ano e brigava por ciúmes. Em relacionamento anterior com outra mulher, ela havia registrado um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica.