Chuvas interditam Régis e deixam desabrigados no Vale do Ribeira

A queda de uma barreira causada pela chuva interditou a pista sentido capital paulista da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na manhã deste domingo, 7, em Miracatu, no Vale do Ribeira. O deslizamento de grande quantidade de rochas e de terra molhada bloqueou a pista na altura do km 402,8, causando congestionamento de quase 20 quilômetros. Por volta das 11 horas, o tráfego foi liberado parcialmente, depois que máquinas da concessionária retiraram parte da barreira.

As chuvas que atingem a região deixaram bairros isolados e famílias desabrigadas em Miracatu. O Córrego Prainha transbordou, alagando casas no bairro Araribá. Cinco famílias foram removidas e levadas para casas de parentes. As estradas de acesso aos bairros Barra Funda e Peniche ficaram cobertas pelas águas, isolando os moradores.

LEIA TAMBÉM: Mudança do clima pode dobrar perdas no semiárido

Houve alagamentos também nos bairros Vila Formosa, Vila São José e na região central da cidade.