Chuvas colocam toda a cidade de São Paulo em estado de atenção

A forte chuva que atinge a capital paulista na tarde desta quarta-feira, 10, colocou toda a cidade em estado de atenção às 17h26, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Na Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo, o temporal deixou dois pontos de alagamento intransitáveis: na altura do Shopping SP Market e da Rua Jaime de Oliveira Souza.

O CGE informou que o tempo segue instável nas próximas horas. De acordo com órgão, as chuvas foram provocadas pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade na atmosfera.

“A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) segue atuando entre os Estados do Paraná e São Paulo, o que mantém as condições para pancadas de chuva nos próximos dias, principalmente no período das tardes”, disse o CGE.