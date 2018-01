Chuvas causam estragos e mortes em SC

A cidade de Florianópolis, que vem sofrendo com fortes chuvas nos últimos dias, já teve um registro de quase três vezes a precipitação esperada para o mês de janeiro, que varia entre 150 mm e 170 mm. Do início da semana até as 7h desta quinta-feira, dia 11, caíram 400 mm.

Todos os principais acessos da cidade, de norte a sul, estão parcialmente interditados. Em alguns pontos há desmoronamento e muitos trechos de rodovias estão cedendo. Nas ruas alagadas, pessoas caminham com água pela cintura.

LEIA TAMBÉM: Após polêmica, cidade do interior desfaz presépio com animais vivos

A Defesa Civil ainda não estimou o número exato de desabrigados, mas dois abrigos foram improvisados em escolas no centro e no bairro Saco Grande.