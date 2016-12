Chuva deixa metade de São Paulo em estado de atenção

A chuva forte que começou a cair na tarde desta quinta-feira, 29, em São Paulo, chegou a ter queda de granizo e colocou as zonas oeste, leste, sul e centro, além da Marginal Pinheiros em estado de atenção para alagamentos. A zona norte e a Marginal Tietê saíram dessa condição por volta das 18h.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital, há três pontos intransitáveis: a Avenida Nossa Senhora do Ó, na Lapa, na altura da avenida Antonio Munhoz Bonilha; a Praça 14 Bis, sentido Bairro-Centro, na altura da Rua Manoel Dutra; e o Anhangabaú, sentido Santana, na altura no número 266. O twitter da Prefeitura também coloca como intransitável a Av. Marquês de São Vicente com a Praça Luiz Carlos Mesquita.

Por enquanto não há registro de quedas de árvores. Moradores de Perdizes relatam falta de luz.