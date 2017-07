Chinesa é presa em aeroporto de Foz com 10kg de ouro avaliados em R$ 1,3 milhão

Uma chinesa foi presa no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, após ter tentado embarcar com 10 quilos de ouro puro, avaliados em R$ 1,3 milhão.

Os quilos de ouro estavam ocultos no interior de canecas de alumínio embaladas para presente, que apresentavam “peso exagerado”, segundo informações da Receita Federal.

De acordo com o órgão, a mulher partiria de Foz do Iguaçu, com conexão no Rio de Janeiro e destino a Dubai (Emirados Árabes Unidos). Em seguida, iria a Hong Kong (China), retornando para Foz do Iguaçu no próximo dia 2.