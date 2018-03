Chacina deixa cinco adolescentes mortos em Maricá, RJ

Uma chacina em Maricá (região metropolitana do Rio) deixou cinco adolescentes mortos. O ataque aconteceu na madrugada deste domingo, 25, na área de convivência de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Itaipuaçu. Moradores do condomínio afirmam que milicianos renderam os adolescentes e mataram um a um com tiros na cabeça.

Até as 18 horas, os corpos não haviam sido identificados oficialmente, mas familiares tinham reconhecido os adolescentes. Uma das vítimas é Marco Jonathan da Silva Oliveira, de 17 anos. “Ele era usuário, mas é estudante, nunca fez mal pra ninguém, nunca roubou. Ele estava voltando de um show, deixou amigas em casa e veio aqui [ao local do crime] cumprimentar alguém. Ele tinha 17 anos, era estudante. Há três anos, quando o condomínio foi inaugurado, ele ganhou o concurso do passinho. Era conhecido como Do Quadrado e o sonho dele era ser cantor de rap. Todos eles gostavam disso”, afirmou ao jornal O Globo a mãe de Marco, July Mary Silva, de 34 anos. A matança será investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.