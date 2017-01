Cetesb monitora incêndio na Vale Fertilizantes, mas não consegue acessar área

Equipes de emergência e da Agência da Cetesb em Cubatão, no litoral sul de São Paulo, ainda não conseguiram entrar na área do incêndio na Vale Fertilizantes, informou nesta quinta-feira, 5, a assessoria de imprensa da Cetesb. Suspeita-se, ainda, que o produto que pegou fogo seja o nitrato de amônio. “A comunidade Vila Mantiqueira foi evacuada por precaução e a Cetesb está utilizando um drone para monitorar a área”, continuou a assessoria.

Nesta tarde, por volta das 15h, uma explosão seguida de um incêndio ocorreu em uma unidade da Vale Fertilizantes. Conforme informação da Prefeitura de Cubatão, próximo das 17h o incêndio já estava sob controle. Ainda de acordo com a administração municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb) e o Plano de Auxílio Mútuo (PAM) do Polo Industrial foram acionados. Ainda não há informação sobre vítimas. O incêndio provocou a emissão de uma espessa fumaça amarela, que pôde ser vista de vários pontos do município.

A Prefeitura continua com suas equipes monitorando a situação. O Broadcast Agro solicitou informações à Vale Fertilizantes, mas até o momento não recebeu retorno.