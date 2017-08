CET vai recorrer da suspensão de contratos de manutenção de semáforos de SP

Semáforos da capital paulista permanecem quebrados diante de incertezas com relação aos contratos envolvendo as empresas de manutenção. O semáforo na Avenida Inajar de Souza, na altura do número 1.200, na zona norte, continua apagado. “Voltou a funcionar por um dia apenas. E é ruim porque fica perto de uma UBS (Unidade Básica de Saude)”, disseram os moradores da região.

Na terça-feira, 29, o desembargador Marcelo Semer, da 10ª Câmara de Direito Público, suspendeu dois dos três contratos para a manutenção de semáforos na cidade de São Paulo. Ele acatou o pedido de uma empresa, que foi eliminada da licitação, e viu “rigor excessivo” por parte da administração.

Há duas semanas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) assinou os contratos com as empresas que ficariam responsáveis pelos consertos dos semáforos.