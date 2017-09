‘Cena de terror que nem nos filmes mais agitados vi’, diz moradora do Morumbi

A administradora de empresas Katia D’Amico assistia a um filme no quarto quando ouviu estampidos em sequência, que, inicialmente, imaginou serem de fogos de artifício. Ela se levantou da cama e, ao chegar à janela, avistou policiais fortemente armados correndo na sua rua, no distrito do Morumbi, zona sul de São Paulo.

“Eu ainda estou nervosa, o meu corpo ainda treme. Só de imaginar, o meu corpo treme da situação que a gente teve ontem, porque, na verdade, poderia ter sido aqui”, disse ao falar com o jornal O Estado de S. Paulo por volta das 12 horas desta segunda-feira, 4. “Foi cena de terror. Na verdade, uma cena de terror que nem nos filmes mais agitados eu vi, tamanho o horror de tiros. Foi horrível”, lembra. “Nunca tínhamos passado nada parecido. Difícil.”

LEIA TAMBÉM: Doações de chineses a SP somam R$ 8,5 milhões

Acompanhada da mãe, de 69 anos, ela se trancou no closet do quarto até encerrar os estampidos. “Foi horrível, uns 20, 30 minutos de tiros sem parar”, relata. Quando os disparos cessaram, elas saíram do quarto e foram para a rua ver o que estava acontecendo. “No que eu saí, já vi os três mortos aqui na frente. Até aí, eu não sabia que tinha atingido o meu portão (ao menos oito disparos), os meus carros que estavam aí na frente (dois dentro da garagem tiveram tiros de raspão e um, estacionado na frente, levou ao menos quatro disparos), não sabia do estrago que tinha acontecido”, conta.