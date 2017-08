Casas de prostituição são ‘emparedadas’ em Santana

A Prefeitura de São Paulo emparedou na quarta-feira, 9, com blocos de concreto, duas casas de prostituição entre as ruas Jovita e Gabriel Piza, em Santana (zona norte).

No total, 15 estabelecimentos já haviam sido fechados administrativamente por irregularidades, como falta de licença de funcionamento. A ação dos fiscais continua no local com apoio da Policia Militar (PM) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Em nota, a Prefeitura Regional Santana Tucuruvi informou que os locais já haviam sido notificados e multados anteriormente e, como não atenderam normas administrativas, foram fechados.