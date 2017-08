Casal faz ensaio de casamento no Metrô de SP

Embora fizesse parte de um ensaio fotográfico, a dança no metrô foi “puro improviso”, garantem a desenhista de construção civil Juliana Marcelino, de 27 anos, e o estudante de Engenharia Civil Anderson Marcelino, de 28 anos. “Quando os músicos começaram, entramos no clima e fomos dançar”, relata a noiva.

Um casal de noivos dança embalado por dois músicos dentro de um vagão de metrô. A cena parece de uma comédia romântica hollywoodiana, mas aconteceu no dia 9, uma quarta-feira, em plena Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. Filmado por uma jornalista, o momento foi postado no Facebook e obteve 4,4 mil visualizações até esta terça-feira, 15.

Após ser fotografado na Vila Madalena, o casal ingressou na estação de mesmo nome para novas imagens, momento em que encontraram os músicos Marília Calderón (sanfona), de 32 anos, e Kbça (cajón), de 29. “A gente viu o casal quando estava indo para outro vagão. Foi recíproco: eles olharam para a gente e a gente olhou para eles na mesma hora”, relata a instrumentista.

“Eu até pretendia cantar uma marchinha sobre o fim de um amor. Daí o Kbça me disse para não tocar, porque a letra era sobre uma desilusão amorosa, não estava no clima, né”, conta. Kbça relata que eventualmente acontece de usuários se emocionarem com as apresentações dos dois no metrô, mas, dessa vez, foi mais intenso porque “casou tudo”.

Embora o ensaio seja classificado como um “pré-wedding”, Juliana e Anderson são casados desde dezembro e até vestiram as mesmas roupas daquele dia na sessão de fotos, com exceção do tênis All Star utilizado pelo noivo na cerimônia, que deu lugar a um sapato social. “Eles pediram para ser mais tradicional”, diz Anderson, ao se referir ao professor Willians Moraes, de 40 anos, e seus seis alunos do Instituto Internacional de Fotografia (IIF).

A sessão de fotos foi realizada por uma turma de estudantes de fotografia da Vila Madalena. Como o grupo estava reduzido, o professor sugeriu pegar o metrô até a Avenida Paulista – onde fizeram imagens na avenida e também no Parque Trianon. “Quase tudo o que aconteceu não estava programado”, relata Juliana. “Desci a escada do metrô com muita vergonha. Não é normal encontrar uma noiva no metrô às 10 horas da manhã”, comenta.

O ensaio foi o segundo do casal, que garante estar mais satisfeito com o novo, embora o outro também tenha sido na Avenida Paulista. “Ficou totalmente diferente, mais espontâneo.

Foi sensacional viver esse momento de novo. Passou um filme na minha cabeça”, diz o noivo. O vídeo ainda não foi visto por ele, que se diz pouco afeito às redes sociais. “Não sou muito curioso”, comenta. “Quando ela (Juliana) me contou, achei ‘da hora’.” À reportagem, a desenhista confidenciou, contudo, também ter ficado impressionada com a repercussão.

Embora trabalhe em áreas parecidas, o casal se aproximou em um retiro espiritual de uma igreja que frequenta. Dois anos e meio depois, o caso resultou em casamento. Segundo eles, a localização do ensaio diz muito sobre ambos, que se consideram muito urbanos. Afinal, nada mais natural para dois paulistanos.

Tendência

Segundo o professor Moraes, temas urbanos são uma tendência já consolidada no mercado de ensaios de casamento, assim como escolher locais que possibilitem improvisar mais e tenham relação com a história dos noivos. Para ele, o resultado das fotos de Juliana e Anderson seguiu essa tendência. “Como assim uma noiva dentro do metrô toda de branco? Acho interessante os fotógrafos assumindo a identidade da cidade de São Paulo, como já ocorre no Rio. Assumir a nossa selva de pedra.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.