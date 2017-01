Casal é preso com drogas e celulares em presídio de massacre em Roraima

A Força Nacional de Segurança prendeu em flagrante um casal no perímetro externo da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc), em Roraima, na madrugada desta terça-feira, 17. Esta foi a primeira prisão feita pela Força Nacional no Estado. Em 6 de janeiro, o presídio registrou 33 mortes – cinco dias após o massacre no Amazonas, com 56 mortos.

Com Wagner Mendes Araújo, de 21 anos, e Rosanira Mota de Souza, de 26 anos de idade, a polícia apreendeu 14 celulares e carregadores, aproximadamente 800 gramas de maconha e 300 gramas de cocaína, além de fones de ouvido, fumo e cigarros.

LEIA TAMBÉM: Força Nacional terá mais de 7 mil homens, diz nota conjunta dos 3 poderes

De acordo com o governo de Roraima, a ação ocorreu próximo à lixeira da Pamc. O casal estava em uma moto. A suspeita é que as drogas e os celulares seriam deixados na lixeira e retirados ao amanhecer, quando os detentos fossem deixar o lixo no local.

Rosanira é cadastrada na Secretaria de Justiça e Cidadania como visitante de um reeducando do regime fechado. O casal foi encaminhado ao 5º Distrito Policial, área onde foi feito o flagrante, e ficará à disposição da Justiça para apresentação em audiência de custódia.