Casal é encontrado com vida 36 horas após veículo cair em ribanceira

Foto: Polícia Militar Rodoviária - Divulgação

Um casal foi encontrado com vida, na manhã da segunda-feira, 8, 36 horas após cair em uma ribanceira de aproximadamente 200 metros, próximo ao mirante da Serra Dona Francisca, na região de Campo Alegre, Santa Catarina.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o casal retornava de uma viagem a Campo Alegre, no último sábado, 6, quando perdeu o controle do veículo, uma caminhonete Hilux prata, na última curva da rodovia, no km 16,8, da SC-418.

De acordo com a Polícia, o resgate ocorreu após o filho deles começar a procurar em trechos da rodovia SC -418 e após avistar o veículo.