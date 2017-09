Casa invadida no Morumbi foi assaltada pelo menos outras cinco vezes

Feito refém junto da mulher e da sogra, o empresário Cesar Augusto Gil de Oliveira, de 57 anos, relatou à reportagem que a casa invadida no Morumbi no domingo, 3, teria passado por situação semelhante pelo menos outras cinco vezes.

Segundo ele, na última vez, há mais de quatro anos, a mulher dele, de 55 anos, teria sido feita refém com empregados do imóvel. Em nenhuma das ocasiões, os moradores chegaram a sofrer algum tipo de agressão física intensa – embora, no domingo, eles tenham sofrido ameaças de morte.

De acordo com Oliveira, os quatro assaltantes já estavam na residência quando a sogra e a mulher, com quem se relaciona há cerca de 20 anos, chegaram por volta das 19 horas. Ainda na porta, elas teriam sido rendidas, momento em que a idosa foi empurrada para o chão.