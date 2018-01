Carnaval de rua tem ‘esquenta’ na capital paulista

“A festa será para em torno de 300, 400 pessoas. Vendemos 126 ingressos em três horas”, diz a agente artística Raphaela Barcalla, fundadora do bloco, lançado em 2013, que atraiu mais de 70 mil pessoas no ano passado.

Diferentemente do carnaval de rua, grande parte desses eventos não é gratuita. Entre as festas fechadas há aquelas que estão com as entradas esgotadas, como a de lançamento do tema de 2018 do bloco Tarado Ni Você, Profane, que ocorrerá no Teatro Oficina, no Bexiga, região central.

A um mês do carnaval, os foliões começam a tomar as ruas de São Paulo. Só neste fim de semana, a cidade recebe mais de uma dezena de eventos – do lançamento de blocos de rua até festas para arrecadação de fundos para os desfiles, feitas em locais fechados. Nas próximas semanas, também serão realizados ensaios ligados a artistas populares, como o Bloco da Preta, com a cantora Preta Gil, e o Bloco das Poderosas, com a cantora Anitta.

O Acadêmicos do Baixo Augusta lançou na quinta-feira um festival de pré-carnaval, reunindo blocos parceiros e artistas convidados.

“Decidimos fazer um festival para mostrar a diversidade e a força que o carnaval de rua tem, com shows, festas, rodas de samba e oficinas, e vamos receber outros blocos”, explica Alê Youssef, diretor da Associação Cultural Acadêmicos do Baixo Augusta. Em 2018, o bloco desfilará com o tema É Proibido Proibir.

No domingo, 14, o Confraria do Pasmado reúne foliões para alinhar os últimos detalhes antes do desfile, que ocorre no dia 4 de fevereiro, em Pinheiros. “É um ensaio aberto da bateria. Vamos passar grande parte do nosso repertório para o carnaval”, diz o cineasta Eduardo Piagge, diretor musical do bloco, que aproveita para deixar um recado para quem for à festa: “Venham fantasiados.”

Definições

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, 509 blocos estão inscritos para participar do carnaval de rua. O número pode mudar na próxima semana, quando está prevista a divulgação da programação oficial do evento, que vai de 3 a 18 de fevereiro, sempre das 10 às 22 horas.

A estimativa é de que 4 milhões de pessoas participem, entre elas foliões de fora do Estado e até de outros países. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.