Cármen Lúcia se reúne com autoridades de Goiás para discutir crise nos presídios

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, se reúne na manhã desta segunda-feira (8) com o governador Marconi Perillo (PSDB) e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Gilberto Marques Filho, para discutir a crise penitenciária no Estado.

Cármen chegou à reunião de trabalho, na sede do TJ-GO, por volta das 10h sem falar com a imprensa. Outras autoridades goianas participam da discussão, entre elas representantes do Ministério Público, juízes de varas de execução penal e integrantes da segurança pública do Estado.

LEIA TAMBÉM: Crimes contra policiais se concentram na Grande SP e na Baixada Santista

Antes da reunião, Cármen conversou reservadamente com Perillo, o presidente do TJ-GO e o procurador-geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres. Segundo o Broadcast Político apurou, Cármen pediu na ocasião a relação de todos os presos com mandados de prisão expedidos e os motivos dos mandados para tentar ajudar, no que for possível, quanto às vagas.