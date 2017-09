Carcaça de navio vira atração em Santos

“Será que tem tesouro aí embaixo? Pode até estar cheio de ouro”, arriscou ontem a vendedora Dalirian Soares, de 47 anos, ao apontar para um conjunto de madeira, cobre e ferro na Praia do Embaré, em Santos, no litoral paulista. “É bonito pensar que passávamos por cima de um barco sem se dar conta, não é? Estou de boca aberta.”

Embora viva a uma quadra dali, a moradora ainda não tinha visitado a carcaça que apareceu sobre a areia há duas semanas, vista por funcionários de limpeza. Foi identificada por arqueólogos como pertencente ao navio inglês Kestrel, construído em 1871 e encalhado na região em 1875 após uma grande tempestade.

Assim como Dalirian, muitos frequentadores da orla foram observar e fotografar os resquícios do navio ontem, no segundo dia do feriado, formando grupinhos de curiosos.