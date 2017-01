Cão morre atropelado por trem após ser amarrado ao trilho em São Carlos

Um cachorro foi amarrado ao trilho de trem e morreu atropelado, na tarde do domingo, 29, em São Carlos, no interior de São Paulo. A imagem do animal, que teve a cabeça separada do corpo, circula na internet e gerou revolta. Na semana passada, em outro caso de crueldade no município, no bairro Santa Felícia, um cão foi arremessado de um prédio e também morreu. Foto: Divulgação

No caso mais recente, quem localizou o cachorro na linha do trem, no Jardim Paulista, foi um professor que reside próximo ao local. Ele contou que a princípio achou que fosse o cão da família, mas depois viu que se tratava de outro animal, também com sinais de ser bem cuidado e sem aparentar maus-tratos. E contou com o auxílio de vizinhos para enterrar o cão.

“É algo revoltante, estamos indignados”, postou na internet uma entidade de proteção aos animais, em meio a muitos outros comentários sobre o caso.

Ainda não há informações sobre quem teria deixado o cão no trilho e nem a respeito de quem jogou o outro animal do prédio.