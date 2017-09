Caminhonete atropela e mata 4 jovens em São José dos Campos

Os três amigos caminhavam pelo acostamento, próximo da área urbana de São José dos Campos, quando viram o acidente com a moto e entraram na pista para socorrer o motociclista ferido. O grupo foi atingido pela caminhonete, que estaria em alta velocidade. Além do motociclista, dois dos socorristas morreram no local. O terceiro pedestre foi socorrido com vida e levado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, mas entrou em coma e morreu horas depois.

A polícia obteve informações sobre as características da caminhonete e, até a tarde, ainda procurava o causador do acidente. Já o motorista que se envolveu na batida com o motociclista, Danilo Machado, parou no local e chegou a presenciar o atropelamento, mas não foi atingido.

Ele descreveu o acontecido em sua página numa rede social. “Infelizmente o rapaz da moto avançou o sinal e pegou meu carro. Ele estava com uns dez amigos atrás, mas foi o único que avançou o sinal. Nisso que prestamos socorros, a caminhonete veio e atropelou a todos.”

LEIA TAMBÉM: Lei autoriza propaganda em uniformes de alunos da rede municipal em São José

Uma das vítimas, o radialista esportivo Guilherme Augusto Oliveira, de 29 anos, era conhecido por ser ligado ao esporte na região. Torcedor do São José Esporte Clube, ele havia pedido a namorada em casamento durante partida no Estádio Martins Pereira, em julho deste ano. Oliveira socorria o motociclista quando foi atingido. As outras vítimas são Bianca Magalhães Pereira, de 18 anos; Moisés de Queirós Mathias, de 25, e Lucas Mário Carvalho Vieira, de 22 anos.