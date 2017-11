Caminhoneiro morre em tentativa de assalto a carro-forte na Rodovia dos Tamoios

Um caminhoneiro morreu na noite desta terça-feira, 21, após ser baleado durante uma troca de tiros entre criminosos e seguranças de um carro-forte que era alvo de tentativa de roubo na rodovia dos Tamoios, no interior de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 20h no quilômetro 12 da via, na região de São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), cerca de cinco homens com fuzis e metralhadoras tentaram roubar o veículo blindado que transporta valores. Os seguranças revidaram e houve tiroteio, mas os bandidos conseguiram escapar. Um caminhoneiro que passava pela rodovia foi atingido por um disparo e morreu no local.

Os criminosos roubaram um caminhão baú, o colocaram na pista e atearam fogo nele. Então, fugiram em três carros pela Tamoios e depois pela Rodovia Ayrton Senna. No caminho, abandonaram dois veículos. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. A PRE ainda está levantado dados para informar mais detalhes sobre o caso.