Caminhão tomba e interdita faixa na Estrada do M’Boi Mirim

Um caminhão de carga tombou na Estrada do M’Boi Mirim, zona sul de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 25. O veículo caiu na altura da Rua General Lucídio de Arruda, no sentido centro, e uma das três faixas da pista está bloqueada desde as 4 horas, quando aconteceu o acidente.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o veículo já foi retirado do local, mas ainda há carga na pista. Não há previsão de normalização do trânsito na via.

