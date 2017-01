Camex reduz Imposto de Importação sobre vacinas

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reduziu temporariamente a alíquota do Imposto de Importação de diversos produtos. De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 23, caiu a zero o tributo pago na importação de vacinas contra hepatite A, HPV e tríplice bacteriana, por um período de 6 meses. Também foi alterada para 2%, por um período de 6 a 12 meses, a alíquota de importação de produtos como tintas para estamparia têxtil, fios de viscose e folhas de alumínio.