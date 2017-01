Seis apostas faturam prêmio máximo da Mega da Virada

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (31) o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada, o concurso 1890, uma edição especial da Mega-Sena, que neste ano tem como prêmio máximo o valor de R$ 220.984.549,30.

Ao todo, seis apostas tiveram os seis acertos e os vencedores são dos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

As cidades das apostas foram Salvador, na Bahia, Fortaleza, no Ceará, Trizidela do Vale, no Maranhão, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e Fazenda Vilanova, no Rio Grande do Sul, sendo que cada uma faturou R$ 36.824.758,22.

Os números sorteados no auditório da Caixa, em São Paulo foram: 05 – 11 -22 – 24 – 51 – 53.

Além dos acertadores do prêmio máximo, 1665 pessoas acertaram a quina, levando cada uma R$ 25.481,21, enquanto outras 124.889 apostas fizeram a quadra, faturando cada uma R$ 485,30.

O próximo concurso da Mega-Sena terá seu sorteio na próxima quarta-feira, dia 4, com estimativa de prêmio de R$ 2,5 milhões.