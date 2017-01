Cadeia está superlotada e presos construíram até ‘favela’ no local

O sistema prisional do Estado de Roraima tem atualmente um déficit de 942 vagas. Há no Estado 17 presídios – incluindo os presos que estão em delegacias, que abrigam 2.144 pessoas, ante 1.202 vagas. A Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), onde ocorreu o massacre, abriga a maioria dos detentos – há 1.398 detentos, mas a capacidade é de apenas 750. Dois em cada três presos são provisórios.

A unidade foi visitada recentemente pelo padre Gian Franco, da Pastoral Carcerária, que diz que a cadeia está “abandonada”. Ele ressalta que os presos criaram até uma espécie de “favela” dentro do presídio, com barracas improvisadas. A informação foi confirmada ao Estado pelo ex-secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, atual assessor do governo do Estado, Josué dos Santos Filho.

LEIA TAMBÉM: Receita acha cobras vivas dentro de meias no aeroporto de Guarulhos

“Os barracos foram construídos em dezembro de 2014. Não tinha onde colocar os estupradores, ex-policiais, esse tipo de preso que não representava perigo. Então, eles ficaram separados, na cozinha e no pátio. Aos poucos, foram fazendo barracos”, diz.

Problemas

O presidente da OAB de Roraima, Rodolpho Morais, ressalta que o presídio realiza serviço para o qual nunca foi preparado. “O próprio nome já diz, é uma unidade agrícola, para reeducandos no regime semiaberto.”

LEIA TAMBÉM: Ministro da Justiça negou envio de Força Nacional para sistema prisional de RR