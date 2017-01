Bruno Covas indica sócio da família para cuidar de lixo em SP

O vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), indicou para presidir a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) na capital paulista um antigo aliado que é sócio da sua família em uma pousada em Ubatuba, no litoral norte paulista. Edson Tomaz de Lima Filho foi oficialmente nomeado pelo prefeito João Doria (PSDB) no dia 1.º de janeiro para comandar a autarquia responsável pela coleta de lixo e varrição de rua da capital, que tem o quarto maior orçamento da cidade, com R$ 1,99 bilhão.

Em recente declaração de bens publicada no Diário Oficial da cidade, Edson Tomaz afirma ter 40% de participação na empresa Covas & Tomaz Pousada Itamambuca, que é de propriedade de sua mulher, Marina Emiko de Lima, em sociedade com outras quatro pessoas, entre elas Renata Covas Lopes e o vereador Mario Covas Neto (PSDB), respectivamente mãe e tio do vice-prefeito.

LEIA TAMBÉM: Alckmin promulga congelamento de seu salário para 2017

A empresa foi constituída em 2005 pelas duas famílias e administra a pousada Canto de Itamambuca, que leva o nome de uma das praias mais badaladas do litoral norte de São Paulo. A diária em alta temporada custa R$ 378. Ele também declarou ter feito um empréstimo para a Covas & Tomaz, mas o valor não foi informado.

Economista, Edson Tomaz já havia ocupado diversos cargos no governo estadual antes de ser nomeado na Amlurb. Já foi duas vezes diretor da Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb), conselheiro da Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) e presidente da Companhia de Seguros do Estado (Cosesp) nos governos Geraldo Alckmin (PSDB).

Em 2004, quando comandava a Cosesp, Tomaz declarou ser proprietário de 60% do terreno onde hoje fica a pousada da família Covas em Ubatuba. Os outros 40%, segundo a declaração de bens feita à época, pertenciam ao seu irmão Emerson Tomaz, um dos atuais sócios do empreendimento no litoral.

LEIA TAMBÉM: Vítima de estupro coletivo volta a ser molestada por criminoso em viatura

Experiência

Em nota, a assessoria do vice-prefeito e secretário municipal das Prefeituras Regionais, Bruno Covas, afirmou que Edson Tomaz “não tem qualquer quota do capital social” da pousada em Ubatuba, “e sim, sua esposa”. Disse ainda que “não há qualquer impedimento legal ou ético à sua nomeação à presidência da autarquia municipal”.

A gestão João Doria destacou ainda que, além de ser formado em economia, Edson Tomaz cursou o mestrado em Administração Pública na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e “ocupa cargos de liderança na administração pública desde 1998, seja na diretoria, presidência ou conselho de administração de órgãos estaduais e municipais”.