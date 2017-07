Brinquedo desaba e fere 11 em parque de diversões de Goiânia

Onze pessoas – 9 crianças e 2 adultos – ficaram feridas durante a queda do assento de um brinquedo no Parque Mutirama, em Goiânia. Os dois adultos se machucaram com maior gravidade. Um deles, um homem, teve traumatismo craniano, e uma mulher sofreu um corte profundo e fratura exposta em uma das pernas.

Por volta das 13h20 desta quarta-feira, 26, um dos assentos que transportavam pessoas no brinquedo chamado Twister, que gira sobre si mesmo, desabou, segundo o Corpo de Bombeiros, lançando para fora as vítimas. Houve gritaria e agitação no parque.

LEIA TAMBÉM: Mais de 1 milhão é vacinado contra a gripe no Rio

Conforme o tenente dos Bombeiros Rodolfo Vieira, que participou do resgate, todos os feridos estavam conscientes. Ninguém em solo foi atingido.