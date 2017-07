Brasileiro é preso na Itália por suspeita de homicídio

O brasileiro Eder Guidarelli, de 32 anos, foi preso nesta segunda-feira, 3, pela suspeita do assassinato do bartender italiano Marcello Cenci, de 32 anos. De acordo com informações do jornal italiano Corriere Della Sera, o corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência e estrangulamento em Valência, na Espanha. O crime teria ocorrido na noite de sábado, 1º, para domingo.

Adotado por uma família italiana, Guidarelli vivia em Pontelagoscuro, cidade de 6 mil habitantes no norte do País, na qual também residiu Cenci. Segundo o Corriere Della Sera, a vítima teria se mudado para a Espanha após receber ameaças do brasileiro, que já o teria agredido em dezembro do ano passado.

LEIA TAMBÉM: Mínima na madrugada pode chegar aos 13ºC

O italiano teria registrado ao menos quatro queixas contra o brasileiro, além de requerer duas medidas protetivas. A primeira audiência em que ele responderia às acusações estava marcada para setembro.