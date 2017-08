Braço direito de Beira-Mar e fornecedor do Comando Vermelho é preso em São Paulo

Marcos José Monteiro Carneiro, conhecido como Periquito, foi preso nesta sexta-feira, 25, no Estado de São Paulo após uma ação conjunta das polícias civis fluminense e paulista. O homem de 54 anos é apontado como fornecedor de armas e drogas para o Comando Vermelho, além de atuar na Favela da Beira-Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a mando de Fernandinho Beira-Mar, atualmente preso no sistema federal.

Contra Periquito, a polícia informou que há um mandado de prisão por crime de corrupção e quatro mandados expedidos por varas federais criminais por condenações de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. As condenações em primeira instância somam 41 anos de prisão. Ele era considerado foragido desde 2011, quando, em regime semiaberto, deixou o Instituto Penal Edgard Costa, em Niterói, e não retornou.

A ação em São Paulo liderada por agentes do 39º Distrito Policial (DP) do Rio (Pavuna) teve apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Até a tarde desta sexta, não havia sido informado a cidade em que a prisão ocorreu nem como os policiais obtiveram as informações sobre a localização do foragido.