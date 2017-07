Bombeiros interditam parque de Goiânia; nº de feridos chega a 13

O Corpo de Bombeiros de Goiás anulou nesta quinta-feira, 27, o certificado de funcionamento do Parque Mutirama, em Goiânia. A decisão de interditar o local é decorrente do acidente que deixou 13 pessoas feridas no início da tarde desta quarta-feira, 26.

O número de feridos subiu após o balanço final dos órgãos que prestaram socorro às vítimas. Ambulâncias dos bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Secretaria de Saúde de Goiânia transportaram os feridos, adultos, crianças e adolescentes, para diversos prontos-socorros da capital.

LEIA TAMBÉM: Temer se reúne com Pezão e Crivella na segunda para discutir segurança no Rio

Dois adultos estão internados em estado mais grave.