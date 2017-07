Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em cortiço no Canindé

Um complexo de pequenas casas foi consumido por um incêndio no Canindé, na região central de São Paulo, entre a noite de terça-feira, 25, e o final da madrugada desta quarta-feira, 26. Desde as 21 horas, o Corpo de Bombeiros trabalhou entre as Ruas Canindé e Carnot, próximo ao Colégio da Polícia Militar.

Às 4h30, as equipes faziam o rescaldo do incêndio. Dezesseis viaturas chegaram a ser deslocadas para o entorno durante as sete horas de combate às chamas.

Não houve registro de feridos entre os moradores do cortiço, mas uma pessoa que estava em uma construção vizinha precisou de atendimento médico devido a uma crise nervosa, segundo os bombeiros.