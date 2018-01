Bloco Urubó faz ensaio aberto na Freguesia do Ó em clima de interior

O clima de cidade de interior do Largo da Matriz, na Freguesia do Ó, deu o tom do primeiro ensaio aberto deste ano do Bloco Urubó, neste domingo, 14. Crianças com sprays de espuma em mãos, vizinhos que se cumprimentavam e algumas senhoras – muitas frequentadoras da igreja da Matriz de Nossa Senhora do Ó – se concentraram em torno da bateria do grupo.

“Aqui não tem baixaria. Quem vem já se conhece ou aparece com alguém do bairro”, diz a vendedora Fátima de Freitas. Ela e a amiga Lilian Chialastri, que também mora na zona norte, acompanham o Urubó desde o início do grupo, em 2010. As duas pretendem voltar aos outros ensaios que precedem o desfile oficial dos Urubus no sábado e domingo de Carnaval.

“Gente, cuidado para não esquecer lata de cerveja jogada em frente às casas”, bradava no microfone um dos integrantes. A limpeza do entorno e a manutenção do sossego são algumas das principais preocupações do grupo, diz Fernando Regatieri, que integra a bateria.