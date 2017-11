Black Friday: Procon-SP dá dicas para fazer as melhores compras

Além disso, o Procon-SP inicia uma campanha de orientação do consumidor para que ele possa se beneficiar das vantagens reais desse dia de promoções. Confira as dicas para fazer melhores compras:

A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, já iniciou o monitoramento de preços para conferir o cumprimento das ofertas anunciadas para a Black Friday marcada para iniciar à zero hora do dia 24 de novembro, última sexta feira daquele mês.

2. Acompanhe os preços dos produtos/serviços que deseja adquirir, anote preços e guarde as informações da sua pesquisa (telas, folhetos), incluindo site e data da pesquisa. Assim será mais fácil identificar as melhores ofertas e conferir os descontos durante a Black Friday; Foto: Divulgação

3. Verifique se o site é brasileiro. Cuidado com os que são “.com”. Compras de sites internacionais estão sujeitas a outros custos nem sempre informados ostensivamente (procure informações sobre o site na aba “Quem somos/sobre nós”). Além disso, as regras do Código do Consumidor não se aplicam nesse caso, se o site não possuir representantes no Brasil.

4. Esteja atento porque há sites conhecidos que estampam ofertas de fornecedores independentes, com preços e condições diferentes para um mesmo produto. O nome do fornecedor e os preços praticados devem estar sempre em destaque e com fácil visualização na página de venda, especialmente se o revendedor for um terceiro. É direito do consumidor ter essa informação à disposição para facilitar sua pesquisa e escolha.

5. É importante verificar a reputação do fornecedor. No ano passado o Procon-SP divulgou os nomes das empresas mais reclamadas na última Black Friday. Para conhecê-las clique aqui

6. Fique atento ao prazo de entrega, especialmente se o objetivo é comprar presentes para o Natal.

7. O consumidor tem 7 dias a partir da compra/entrega para “se arrepender”, cancelar a compra, devolver o produto e pedir o dinheiro de volta, se a compra for feita a distância (internet ou telefone)

8. Verifique antecipadamente a política de troca da empresa.

9. Consulte a lista de sites não recomendados, clique aqui

10. Cuidado ao clicar em links e ofertas recebidas por e-mail ou redes sociais. Consulte sempre a página oficial da loja

A exemplo do que já fez em outras edições, a Fundação Procon-SP fará plantão especial de monitoramento e orientação entre às 19h00 do dia 23 de novembro até 22h00 do dia 24.