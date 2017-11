Bebê de três meses acompanha a mãe no Enem

A recém-nascida Alice tem três meses, mas foi neste domingo, 12, fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com a sua mãe. Elane Souza, 39, foi com o bebê de colo e o marido fazer a segunda fase da prova, na faculdade Estácio, no Rio Comprido, na zona norte do Rio.

Os três conseguiram entrar juntos na prova porque, na inscrição, Elane disse que estava amamentando. Seu marido, Marcelo Lago, de 37, entrou junto com as duas e ficou com Alice numa sala reservada ao lado da prova. Antes de dar o sinal do início do exame, às 13h30, Elane amamentou e entregou Alice para o pai.

“Para mim, foi complicada a questão da distância porque a gente nunca tinha ficado tanto tempo longe assim uma da outra. Mas sabendo que ela estava com o pai eu fiquei bem. A gente combinou que, se precisasse amamentar, ele seria chamado e traria a Alice, mas não precisou”, disse a mãe.