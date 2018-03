Bebê de 1 ano e 4 meses sai ileso de acidente em Capão Bonito (SP)

Um bebê de 1 ano e 4 meses saiu ileso de um acidente frontal que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 21, na rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), na altura do km 235, em Capão Bonito, município paulista. A criança estava na cadeirinha no banco traseiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a mãe do menino não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O pai do bebê e o condutor do outro veículo, que não era habilitado, ficaram levemente feridos.

A ocorrência foi registrada às 2h40 desta quarta-feira. Como o condutor do outro carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um boletim de ocorrência de homicídio culposo foi registrado.