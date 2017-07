Bebê baleado ainda tem chance de andar

Embora ainda corra risco de morte e atualmente esteja paraplégico, o bebê atingido por bala perdida dentro da barriga da mãe na sexta-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pode conseguir andar normalmente caso se recupere. Essa é a avaliação do neurologista Eduardo França, diretor-geral do hospital onde a mãe está internada.

A mãe continua internada no hospital para onde foi socorrida. Ela já sabe sobre o estado de saúde do filho, mas ainda não pode vê-lo.

O caso é investigado pela 59.º DP (Duque de Caixas), onde ontem prestaram depoimento o pai do bebê e os seis PMs que faziam ronda pela região em que a mãe estava. Segundo a delegada Raíssa Celles disse à TV Globo, os depoimentos indicam que o tiro que atingiu a grávida foi disparado por traficantes, que naquele momento confrontavam os policiais. As armas dos seis PMs serão submetidas a perícia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.