Bebê Arthur continua em estado grave na UTI neonatal no Rio

Continua internado em estado grave na UTI neonatal do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes o bebê atingido por uma bala perdida na barriga da mãe, na última sexta-feira, 30, na favela do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso continua sendo investigado pela 59ª DP.

Segundo o secretário de Saúde de Caxias, José Carlos Oliveira, a real situação do bebê foi passada ao pai do menino, Klebson Cosme da Silva. A mãe, Claudineia dos Santos Melo, ainda não sabe detalhes do estado de saúde de Arthur.

A prefeitura de Caxias destacou uma equipe para dar assistência psicológica aos pais do bebê, que em decorrência do tiro está paraplégico, tem um coágulo na cabeça, fraturas nas vértebras T3 e T4 e permanece com dreno no pulmão e respirando por aparelhos.