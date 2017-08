Barco que afundou no Pará partiu com 30 toneladas de carga, segundo investigação

Em um novo depoimento à Polícia Civil, o dono da embarcação que naufragou no Rio Xingu, no Pará, disse que o barco saiu da cidade de Santarém com 30 toneladas de carga. Alcimar Almeida da Silva, proprietário da empresa Almeida & Ribeiro Ltda, foi ouvido pela segunda vez nesta segunda-feira, 28. O naufrágio resultou na morte de 23 pessoas entre passageiros e tripulantes. As informações são da Agência Pará, da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Na primeira oitiva, em 24 de agosto, Silva havia relatado apenas que o peso total da embarcação era de 7 de toneladas no momento do acidente, mas não contou a carga total do barco quando partiu de Santarém. Ao longo do percurso, parte das mercadorias teria sido desembarcada. O barco que afundou na noite do dia 22 deste mês transportava um carro e duas motos e não tinha lista oficial de passageiros.

Silva alegou que esta foi a primeira vez que o barco transportou um carro e disse que o veículo estava posicionado e amarrado de forma perpendicular ao barco, no convés principal, de maneira segura.