Barca chega ao local de acidente em Paraty para retirar avião do mar

A balsa que será usada para retirar do mar o avião onde estava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, chegou às 18h deste domingo (22) ao local em que a aeronave está, a dois quilômetros de Paraty. Nessa hora chovia fraco na região. O equipamento partiu de Niterói (Região Metropolitana do Rio) por volta das 18h de anteontem – portanto, foram 24 horas de viagem.

Um guindaste que está acoplado à balsa será usado pelos técnicos da empresa AGS Logística para colocar os destroços da aeronave na barca. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Aeronáutica, os técnicos já fizeram um reconhecimento da área.

A colocação dos destroços sobre a balsa deve começar ainda hoje, e assim que esse serviço for concluído a balsa partirá rumo ao cais de Angra dos Reis, onde o avião será transferido para uma carreta e seguirá por terra até a Base Aérea do Galeão, na zona norte do Rio.

Durante o trajeto pelo mar, a balsa será escoltada por um navio da Marinha. Técnicos do Cenipa também vão acompanhar a viagem, na balsa, segundo a Aeronáutica.