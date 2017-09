Bando explode carro-forte e leva malotes no interior de São Paulo

Um bando armado com fuzis atacou e explodiu um carro-forte da empresa de transporte de valores Protege, na manhã desta quarta-feira, 6, na Rodovia Carlos Tonani (SP-333), em Barrinha, no interior de São Paulo. Os criminosos usaram quatro carros para interceptar o blindado na altura do quilômetro 108, entre Barrinha e Jaboticabal.

Os tiros atingiram a lataria, os pneus e o para-brisas do carro-forte e o motorista foi obrigado a parar. Ele e os quatro seguranças foram rendidos e retirados do veículo, que recebeu uma carga de explosivos.

A explosão foi tão forte que destruiu completamente o blindado e entortou as defensas metálicas da rodovia, que foi bloqueada pelos criminosos. Até o asfalto foi danificado. O bando saqueou o dinheiro disposto em malotes e usou os carros para a fuga. Ninguém ficou ferido com gravidade. No local, foram encontradas cápsulas de munição para fuzil ponto 50, arma capaz de derrubar um helicóptero.