Avô luta com assaltante e salva neta em Santos

O avô da menina parte para cima do assaltante e agarra o braço do criminoso, que o empurra e aponta a arma enquanto abre a porta. O idoso reage novamente, mas é jogado no chão. A reação permitiu que a menina fosse retirada do veículo.

O caso aconteceu por volta de 19h da última terça-feira, 8 de agosto, e foi divulgado neste domingo. Duas mulheres, um homem e uma menina, com uma boneca na mão, estão na frente de um prédio em Santos, na Rua Nabuco de Araújo, no bairro da Aparecida. Uma das mulheres coloca a criança dentro de um veículo quando um homem armado chega correndo, rende a família e vai em direção ao banco do motorista.

A mãe da criança disse que pediu ao assaltante para pegar a filha, mas ele gritava e exigia a chave do carro. O avô da menina sofreu ferimentos no braço e justificou a reação porque, naquele momento, não era possível diálogo com o bandido.

A polícia foi acionada e localizou o carro roubado em São Vicente, no bairro do Catiapoã, com dois suspeitos dentro. Houve perseguição até o veículo bater em um poste. Uma viatura da PM caiu em um canal e um policial fraturou a fíbula (osso atrás da canela). Dois criminosos foram presos e o carro, recuperado. O caso foi registrado no 1.º Distrito Policial de São Vicente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

