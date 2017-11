Assessor do deputado Telhada é morto a tiros na zona leste de São Paulo

O crime ocorreu por volta das 14h30 em uma padaria. Um comerciante de 56 anos também ficou ferido. De acordo com o boletim de ocorrência, o sargento havia acabado de chegar no local quando foi abordado por um homem desconhecido que teria chegado atirando.

As duas armas da vítima, uma pistola calibre 380 e um revólver .38, foram levadas pelo autor do crime. O assessor do deputado trabalhava como segurança na feira livre na rua Flor de Caboclo, no bairro Parque Guarani, na região de AE Carvalho.

Segundo testemunhas, o suspeito e um comparsa já estariam seguindo a vítima na feira antes de ele chegar na padaria.

O comerciante de 56 anos foi socorrido ao Hospital Ermelino Matarazzo, onde passou por cirurgia. O caso foi registrado como homicídio qualificado, furto e tentativa de homicídio qualificado no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa). A investigação ocorrerá no 64º DP (Cidade AE Carvalho).

O deputado Coronel Telhada usou as redes sociais para se manifestar: “Amigos, acaba de me chegar a confirmação de que meu assessor e amigo há mais de 25 anos, Sargento Hermes Vieira da Silva, acaba de falecer, vítima de ataque criminoso numa feira na zona leste, onde vagabundos ainda desconhecidos o emboscaram e o executaram com um tiro no peito e na cabeça”.

O corpo do sargento Hermes Vieira está sendo velado na Igreja do Avivamento Bíblico de Ermelino Matarazzo e seguirá às 15 horas para o Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, na zona leste.