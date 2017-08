Assaltantes matam idosa na zona leste de SP

A idosa caminhava na calçada quando um homem e uma mulher, os dois em uma moto, se aproximaram dela com o veículo.

O caso ocorreu na Rua Cachoeira Mangavam, no Jardim Helena, por volta das 21 horas, segundo informações da Polícia Militar.

Eles tentaram a levar a bolsa, mas ela se recusou a entregar e segurou o objeto. Então o homem atirou na cabeça da vítima, que morreu no local.

De janeiro a junho, ocorreram 35 latrocínios em todas as cidades do Estado de São Paulo, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública.

Nos seis primeiros meses, houve 161.819 roubos em geral (contra pedestres, comércios e residências), aumento de 0,68% em relação ao mesmo período do ano passado.