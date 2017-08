Assaltantes encapuzados invadem festa infantil em Goiás

Oito assaltantes encapuzados assaltaram os participantes de uma festa de aniversário infantil na noite deste sábado, 26, no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia.

Os ladrões invadiram a comemoração dos três anos de um menino, deram tiros para o alto e espancaram os homens presentes. Havia cerca de 30 convidados, entre elas dez crianças.

Além de agredir e roubar pertences das pessoas, os assaltantes separaram mulheres e crianças, trancando todas no interior da casa, e mandaram os homens se deitarem de costas no chão. Em seguida, dispararam cinco tiros, mas não acertaram ninguém. O barulho dos disparos aterrorizou as esposas que estavam trancadas.