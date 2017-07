Arara-vermelha é morta com estilingue em Teodoro Sampaio

Foto: Divulgação

Uma arara-vermelha foi morta por um homem que usou um estilingue com bolinha de metal na tarde de quarta-feira, 26, em Teodoro Sampaio, no oeste de São Paulo. A ave foi abatida quando se alimentava de frutos em uma árvore da espécie sete-copas no bairro Estação.

Depois de matar a arara-vermelha, que está na lista de animais em extinção, o suspeito, de 47 anos, levou a ave para casa. Ele foi surpreendido por policiais ambientais quando começava a depenar a Arara.

O suspeito, que não teve o nome revelado, pretendia usar as penas para fazer um quadro, segundo a Polícia Ambiental, que recebeu uma denúncia anônima.